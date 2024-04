Nach "Superstar"-Flop: Laura Müller kündigt zweiten Song an!

Laura Müller (23) lässt sich nicht unterkriegen! Die Frau von Michael Wendler (51) hat gerade ihren ersten Song rausgebracht. Für die Single "Superstar" musste sie jedoch einiges an Kritik einstecken: Bei vielen Hörern kam ihre Musik überhaupt nicht gut an. Davon lässt sich die Influencerin aber wohl nicht aus der Ruhe bringen. "Wer uns kennt, der weiß, dass wir nicht aufgeben. Und ihr habt es euch schon fast gedacht: Es kommt tatsächlich ein zweiter Song von mir", kündigt die Content Creatorin stolz auf Instagram an. Wann genau sich die Fans auf weitere Musik freuen dürfen, verrät sie allerdings nicht: "Nicht heute, nicht morgen, aber er kommt."

Mit dem Song und dem dazugehörigen heißen Musikvideo, in dem sich das OnlyFans-Model mit zwei Männern im Bett vergnügt, sorgte Laura auf jeden Fall für jede Menge Aufmerksamkeit: Sogar Dieter Bohlen (70) äußerte sich dazu. "Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können", resümierte der Pop-Titan und fügte ein vernichtendes Urteil hinzu: "Video billo, Gesang grausam, Titel ohne jede Chance."

Und auch einen Großteil ihrer Hörer kann die 23-Jährige mit dem schlüpfrigen Song nicht abholen. Unter dem YouTube-Video tummelten sich bereits kurz nach der Erscheinung zahlreiche Kommentare – viele davon waren negativ. "Das ist echt zum Fremdschämen", schrieb ein Nutzer, während ein anderer meinte: "Tiefer Fall. Das Lied ist unterirdisch."

Getty Images Dieter Bohlen im Dezember 2019

ActionPress Laura Müller, Influencerin

