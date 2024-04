Trotz Song-Kritik: Calvin Kleinen will mit Laura arbeiten!

Im Musikgeschäft ist Laura Müller (23) noch ganz neu. Vergangene Woche brachte die Frau von Michael Wendler (51) ihre erste Single heraus – bei den Fans kam "Superstar" allerdings gar nicht gut an. Den etwas erfahreneren Calvin Kleinen (32) scheint das jedoch nichts auszumachen: Der Realitystar will mit Laura gemeinsame Sache machen! "Ich hoffe, du kennst mich noch. Laura, ich habe dein Musikvideo gesehen. Ich finde dich natürlich unfassbar attraktiv. Ich finde aber auch, du hast Talent. Ich mache dir ein Angebot", beginnt er auf Instagram. Er habe einen Song geschrieben, der bestens zu ihr passen würde – das Lied sei "eine Bombe", weil es überall funktionieren könne.

Calvin möchte von dem ganzen Spaß natürlich einen Teil abhaben. "Ich biete dir an, du kannst mit auf den Song kommen. Wir machen ein richtig geiles Musikvideo. Besser als dein letztes. Das wird ganz toll", bietet er an. Zum Abschied grüßt er das OnlyFans-Model mit den Worten "Ich feiere dich und habe dich immer noch lieb!" Laura hat von dem tollen Angebot des Kampf der Realitystars-Stars gehört und reagiert mit einem: "Ich kenne dich auch noch!" Ob die Fans die "Bombe" schon bald mit einem Musikvideo mit Laura und Calvin zu hören bekommen, bleibt jedoch vorerst offen.

"Das ist echt zum Fremdschämen" und "Tiefer Fall. Das Lied ist unterirdisch", lauten die Kommentare zu Lauras Song. Die Single scheint in den Augen der Fans ein echter Flop zu sein. Und auch Musik-Legende Dieter Bohlen (70) scheint von dem Song nicht angetan. "Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können", äußerte er kürzlich gegenüber Bild. Sein Fazit: "Video billo, Gesang grausam, Titel ohne jede Chance."

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juni 2023

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller, "Pocher vs. Wendler"

Glaubt ihr, Laura nimmt das Angebot von Calvin an? Nee, ich glaube, sie will das im Alleingang schaffen. Klar, sie weiß bestimmt, dass Features immer gut ankommen. Ergebnis anzeigen



