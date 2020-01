Oliver Pochers (41) Wendler-Parodie ist im Netz ein Riesenerfolg! In der vergangenen Woche hatten Schlagerstar Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) mit einem Video auf sich aufmerksam gemacht. Darin hatte die Influencerin ihren Freund mit einem neuen Auto überrascht und den Moment der Geschenkübergabe in einem Clip festgehalten. Olli und seine Frau Amira haben die Aktion daraufhin auf die Schippe genommen und eine eigene Aufnahme nachgelegt. Jetzt sind auch die Fans auf den Geschmack gekommen und veräppeln Laura und Michael nach Strich und Faden.

"Ihr lieben Menschen da draußen. Es ist wirklich sensationell, was dieses lustige, kurze Wendler-Video gebracht hat", freut sich der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer in seiner Instagram-Story. Dort repostet er zahlreiche Sequenzen seiner Follower, die mit witzigen Ideen die Überraschung nachstellen. Anstelle eines Pick-up-Trucks werden dort beispielsweise der gleichnamige Schoko-Keks-Riegel, Bier oder gar eine Klobürste verschenkt. Mit Aussagen wie "Schatzi, das hast du dir doch schon immer gewünscht" und "Ich lieb dich doch so sehr" stellen die Fans in der "Wendler-Challenge" das Playmate nach.

Auch Oliver hat Lust auf mehr und wünscht sich sogar, dass der Sänger und seine Partnerin zum Gegenschlag ausholen. "Ich hab ein gutes Gefühl, dass der Michael und die Laura nachlegen werden und Amira und ich haben das natürlich im Auge. Wir machen weiter, wenn die weitermachen", freut er sich bereits.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler bekommt von Laura ein Auto

Instagram / oliverpocher & lauramuellerofficial Collage: Oliver Pocher und Michael Wendler

Adolph, Christopher / ActionPress Amira und Oliver Pocher, 2019

