Viel nackte Haut: So ist Laura Müller erstes Musikvideo!

Heute war es so weit: Laura Müller (23) veröffentlichte ihren ersten Song "SUPERSTAR". Auf YouTube postete die Ehefrau von Michael Wendler (51) dazu ein gleichnamiges Musikvideo. Das Motto des fast dreiminütigen Clips: Sex! In verschiedenen knappen Outfits posiert Laura vor der Kamera. Unter anderem sitzt die Influencerin in einem knappen lilafarbenen Kleid in einem Sportwagen. In einer weiteren Frequenz rekelt sie sich in schwarzer Reizwäsche neben zwei Männern auf einem Bett. Auch der Songtext hat es ganz schön in sich. So singt sie beispielsweise "Ich mache es gern im Auto, den Knüppel in der Hand". Im Refrain heißt es: "Ich bin auf OnlyFans ein Superstar, habe 100.000 Follower".

Ob Laura nun als Sängerin durchstarten wird? Wenn es nach den Fans zu gehen scheint, sollte das ehemalige Playboy-Covergirl ihre Musikkarriere schnell wieder an den Nagel hängen. Unter dem Musikvideo zeigen sich die Follower von dem Debütsong alles andere als begeistert. "Jetzt mal echt ganz ohne Joke…wer hat sowas produziert? Das ist nicht schlecht, das ist eine komplette Blamage!", lautet das Urteil von einem User. "Was für eine Grütze", kommentiert ein weiterer Follower.

Bereits einige Tage vor der Veröffentlichung heizte Laura ihre Fans mit einem bis dato noch geheimen Projekt ein. Viele Follower gingen davon aus, dass es sich dabei um einen Pornofilm handeln würde. Entgegen aller Vermutungen kündigte die Netz-Bekanntheit jedoch einen eigenen Song an. "Nun startet Laura richtig durch. Gleich in zwei Versionen wird sie mit ihrem Song 'Superstar' garantiert einheizen", hieß es in einer Pressemitteilung von Influxo.

ActionPress Laura Müller, Influencerin

Gregorowius,Stefan Laura Müller im Jahr 2020

