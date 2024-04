Song mit Laura Müller? Calvin Kleinens Fans feiern die Idee

In der vergangenen Woche brachte Laura Müller (23) ihren Song "Superstar" heraus. Calvin Kleinen (32) ist von ihrer ersten Single sogar so begeistert, dass er mit dem OnlyFans-Model in ferner Zukunft zusammenarbeiten möchte. Dass der Realitystar mit der Frau von Michael Wendler (51) gemeinsame Sachen machen will, stößt bei den Fans jedenfalls auf große Begeisterung. "Passt ja perfekt, die machen beide so tolle Musik", "Kann nur besser werden" oder "Kann ich mir gut vorstellen", lauten nur einige der amüsierten Kommentare unter einem Promiflash-Beitrag auf Social Media.

Dass der 32-Jährige der Newcomerin unter die Arme greifen wolle, machte er erst am Samstag deutlich. "Ich hoffe, du kennst mich noch. Laura, ich habe dein Musikvideo gesehen. Ich finde dich natürlich unfassbar attraktiv. Ich finde aber auch, du hast Talent. Ich mache dir ein Angebot", begann er eine Story auf Instagram. Calvin habe nämlich schon ein Lied geschrieben, in dem er sich Laura gut vorstellen könne: "Ich biete dir an, du kannst mit auf den Song kommen. Wir machen ein richtig geiles Musikvideo."

Besonders gut kommt die Single der 23-Jährige aber nicht gerade an. Nicht nur unter ihrem Musikvideo im Netz sammeln sich zahlreiche Negativkommentare – auch Poptitan Dieter Bohlen (70) äußerte seine ganz ehrliche Meinung zu "Superstar" gegenüber Bild und ließ dabei kein gutes Haar an ihr: "Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können."

