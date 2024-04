Von wegen Porno: Laura Müller bringt eigene Single raus!

Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Laura Müller (23) heizt ihren Fans nun schon seit einiger Zeit immer wieder mit heißen Pics auf ihrem OnlyFans-Account ein. Seit einigen Tagen kündigt die Frau von dem kontroversen Schlagerstar Michael Wendler (51) online neuen expliziten Content an. Viele ihrer Follower gingen dabei gar von einem Porno aus. Offenbar steckt aber etwas ganz anderes hinter Lauras Ankündigungen: Sie bringt eine eigene Single heraus! "Nun startet Laura richtig durch. Gleich in zwei Versionen wird sie mit ihrem Song 'Superstar' garantiert einheizen", heißt es in einer Pressemitteilung von Influxo. Das Lied soll am 18. April um 18 Uhr auf YouTube Premiere feiern, um Mitternacht stehe es dann zum Download bereit.

Vor wenigen Tagen teaserte Laura ihr neues Projekt bereits mit heißen Bildern an, auf denen sie sich mit zwei Männern im Bett rekelt. "Ich habe mich getraut und meinen ersten Clip gedreht!" oder auch "Ab dem 15. April gibt es die ersten Behind-The-Scenes-Fotos und Videos. Bleib neugierig", schrieb sie zu den Beiträgen auf Instagram. Ein aktueller Post verrät, dass sie mit ihren Ankündigungen wohl tatsächlich auf ihre bevorstehende Musikkarriere anspielte. "Der Countdown läuft! Am 18. April um 18 Uhr geht es los", heißt es darin und deckt sich mit den Informationen der Pressemitteilung.

In einer Fragerunde hatte Laura vor wenigen Tagen ganz offen zugegeben, dass sie einst wirklich ein Angebot aus der Pornobranche erhalten habe. "Ich hatte mal eine Anfrage von xHamster für eine Million. Das war mir aber zu wenig", hatte sie in ihrer Story verraten.

Anzeige Anzeige

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei den Dreharbeiten von DSDS

Anzeige Anzeige

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Laura jetzt Musik rausbringt? Ich finde es toll, dass sie einen neuen Weg einschlägt! Also ich hätte das jetzt nicht gebraucht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de