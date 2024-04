Kein Recall-Zettel? Dieter Bohlen basht Laura Müllers Song!

Von Dieter Bohlen (70) gibt es wohl kein "Ja". Laura Müller (23) überraschte vor wenigen Tagen mit der Neuigkeit, dass sie eine eigene Single herausbringt! Mittlerweile ist der Song "Superstar" auch schon abrufbar – inklusive heißem Musikvideo, in dem sich die Influencerin mit zwei Männern vergnügt. Der Poptitan kann dem aber nicht viel abgewinnen. "Mir fehlen fast die Worte. Laura tut mir echt leid, dass sie sich so vor den Wendler-Karren spannen lässt. Armes Mädchen, wenn sie glaubt, mit so einem Song Geld verdienen zu können", äußert sich der DSDS-Juror gegenüber Bild zur Rap-Einlage von Michael Wendlers (51) Frau. Sein Urteil lautet: "Video billo, Gesang grausam, Titel ohne jede Chance."

Doch damit nicht genug. "Das klingt, wie Wendler glaubt, dass ein moderner Song heute klingen soll. Es klingt aber, als ob Trude aus Buxtehude glaubt, sie muss auf Shirin David (29) machen. Laura, mit so was wird das nichts", führt Dieter weiter aus und empfindet Mitleid mit der einstigen Let's Dance-Kandidatin. "Die Laura tut mir leid. Das ist so dilettantisch, da tut sie mir schon echt leid", erklärt der Komponist.

Auch die Nutzer auf YouTube sind eher wenig begeistert von "Superstar" – bei ihnen fällt der Song ebenfalls gnadenlos durch. "Ich habe wirklich wenig erwartet, aber selbst da wurde ich enttäuscht", "I​ch brauche heute viel Alkohol, um darüber hinwegzukommen" oder auch "Selbst der Wendler singt besser", lautet das harte Fazit der Musikfans.

