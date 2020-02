Jetzt ist der Cast endlich vollständig: Am 18. Februar geht das beliebte Fremdgeh-Format Temptation Island bei RTL in die zweite Runde. Letzten Dienstag gab der Sender bereits die vier Pärchen bekannt, die innerhalb der Sendung ihre jeweilige Beziehung auf die Probe stellen wollen. Nun folgten heute endlich die ersten Fotos der Singles, die die Liebe der acht Vergebenen testen werden. Und von den Single-Ladies hat man einige Kandidatinnen schon einmal im TV gesehen.

So befinden sich unter den weiblichen Versuchungen unter anderem ehemalige Take Me Out-Teilnehmerinnen wie etwa Monika Lolapokora und Dahnya Pauly. Roxy konnte man dagegen schon einmal bei ProSieben in der Show Get The Fuck Out Of My House sehen. Ob die Mädels mit ihrer TV-Erfahrung einen Vorteil gegenüber den anderen Teilnehmerinnen haben? Immerhin können sie sich unter Umständen vor der Kamera schon etwas besser präsentieren.

Bei den diesjährigen Single-Jungs von "Temptation Island" sieht es übrigens ähnlich aus. Es gibt ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern aus Formaten wie Love Island oder der Schweizer Version des Kuppel-Formats Die Bachelorette.

"Temptation Island"-Kandidatin Natascha

Melissa am Set von "Temptation Island" 2020

Dahnya Pauly bei "Temptation Island" 2020

Danijela Dolić bei "Temptation Island" 2020

Kandidatin Jacky am Set von "Temptation Island" 2020

Sarah Milewski bei "Temptation Island" 2020

Kübra Belen bei "Temptation Island" 2020

Sabrina Mina bei "Temptation Island" 2020

Monika Lolapokora bei "Temptation Island" 2020

Kandidatin Roxy am Set von "Temptation Island" 2020

Kim Schmidt bei "Temptation Island" 2020

Realty-TV-Kandidatin Coco am Set von "Temptation Island" 2020

