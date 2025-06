So turbulent war "Temptation Island"-Dreh für Janin Ullmann

Janin Ullmann (43) hat für die sechste Staffel von Temptation Island V.I.P. vor der Kamera gestanden und dabei aufregende und teils erschreckende Erlebnisse gemacht. Fünf Wochen verbrachte die Hamburgerin auf der griechischen Insel Kreta, wo die Realityshow gedreht wurde. Es war ihr erstes Mal als Gastgeberin der Sendung, nachdem sie das Mikrofon von Lola Weippert (29) übernommen hatte. Schon in der ersten Nacht wurde die Moderatorin von einem Erdbeben der Stärke 6,1 aus dem Schlaf gerissen. "Das ganze Haus hat gewackelt, das Bett hat gewackelt", berichtete sie in der "NDR Talk Show". Obwohl sie kurz brauchte, um zu verstehen, was geschah, erinnerte sie sich daran, sich unter einen Türrahmen zu stellen. "Gott sei Dank ist nirgends auf der Insel etwas passiert", fügte sie erleichtert hinzu.

Doch damit nicht genug. In den darauffolgenden Tagen setzten ein Sahara-Sandsturm und eine Tsunami-Warnung Janin zu. Der Sturm färbte die Insel nach starkem Regen rot – ein Anblick, der sowohl faszinierend als auch beängstigend wirkte. Diese intensiven Naturereignisse spiegelten sich ihrer Ansicht nach auch in den Dreharbeiten wider. "Ich dachte, wenn es so losgeht mit dem Dreh, was passiert dann erst mit den Paaren?", witzelte die Schauspielerin und deutete an, dass auch die Beziehungen der teilnehmenden Paare auf eine harte Probe gestellt wurden. Trotz all des Chaos hat sich Janin offenbar kulinarisch wohlgefühlt: Sie nahm nach eigenen Angaben fünf Kilo zu, was ihre Final-Garderobe vor ungewollte Herausforderungen stellte. "Ich habe so viel Pita-Brot gegessen, dass mein Kleid aufgeplatzt ist", erzählte sie lachend.

Janin ist in der deutschen Medienlandschaft inzwischen ein bekanntes Gesicht. Neben ihrer Arbeit für "Temptation Island V.I.P." wird sie demnächst auch das Promi-Magazin "Gala" moderieren. Die vielseitige Moderatorin freut sich sehr auf diese Gelegenheit und sieht in dem neuen Engagement eine Art Heimkehr. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Annika (46) und dem gesamten Team. [...] Für mich fühlt sich das an wie nach Hause kommen", schwärmte Janin im Interview mit RTL.

Getty Images Janin Ullmann im Januar 2025

Janin Ullmann, Moderatorin

Janin Ullmann, Moderatorin

