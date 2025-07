"Temptation Island"-Treuetest reizt "Love Is Blind"-Ilias

Alina Rothbauer und Ilias Pappas haben kürzlich ihre Gedanken zu einer möglichen Teilnahme an Temptation Island geteilt. Beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin äußerten sich die Love Is Blind: Germany-Stars im Promiflash-Interview zu dem ultimativen Treuetest auf der Insel der Versuchung. Ilias erklärte, dass er eine Teilnahme grundsätzlich eher ausschließe, auch wenn er den Reiz verstehe: "Manchmal sagen Leute zu mir: 'Hey, geh dahin. Wir wollen sehen, wie du fremdgehst.'" Alina hingegen sieht dies kritischer, betont aber auch, dass das Erlebnis interessant sein könnte.

Die Frage nach einem Auftritt in dem ultimativen Treuetest-Format brachte unterschiedliche Perspektiven innerhalb des Ehepaares zum Vorschein. Alina deutete an, dass sie aktuell keine Notwendigkeit sehe, dort mitzumachen, um etwas zu beweisen: "Ich weiß nicht, ob wir es nötig hätten, da hinzugehen oder um irgendwas zu beweisen." Dennoch räumte sie ein, dass die Dreharbeiten sicherlich Spaß machen könnten, aber auch eine Herausforderung wären. Momentan sei sie allerdings froh, dass sie nicht Teil der aktuellen Staffel seien, betonte die Reality-TV-Darstellerin.

Alina und Ilias lernten sich in der ersten Staffel von "Love Is Blind: Germany" kennen und lieben. Sie genießen aktuell ihre Ehe, die sie als aufregend und intensiv beschreiben. Ihre Hochzeit war der Beginn eines neuen Kapitels, das sie sichtlich schätzen. "Die Ehe läuft auf jeden Fall sehr gut. Also, ich muss sagen, es ist richtig schön, verheiratet zu sein. Es ist ein richtig schönes Gefühl, weil einfach noch mal ein anderes Commitment dahinter ist", schwärmte die Kundenbetreuerin im Promiflash-Interview.

Getty Images Alina Rothbauer und Ilias Pappas im Februar 2025

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas von "Love Is Blind: Germany"

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas, "Love Is Blind: Germany"-Paar