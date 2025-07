Temptation-Raffa will mit Jeremy nur eine monogame Beziehung

Bei Temptation Island wollte Raffaela Caramela herausfinden, ob sie und ihr damaliger Partner Jeremy eine offene Beziehung führen könnten. Der Versuch ging nach hinten los: Die beiden verließen das Format als Singles das Format. Trotzdem scheint zwischen ihnen das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Im Promiflash-Interview verrät die Grafikdesignerin, was ein Liebescomeback für ihre Beziehung bedeuten würde: "Es war eine Überlegung, ein Test. Der ist offensichtlich gescheitert. Ich glaube auch heute noch, dass offene oder monogame Beziehungen funktionieren können, je nach Paar, je nach Mensch. Aber für mich persönlich, und vor allem in der Konstellation mit Jeremy, wäre in Zukunft, wenn überhaupt, nur Monogamie denkbar."

Mit ihrem aktuellen Beziehungsstatus möchte Raffaela nicht so richtig rausrücken. "Was Liebe angeht, wollte ich immer Jeremy", betont sie gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Was zwischen uns ist, geht tiefer als das, was man im Fernsehen gesehen hat. Aber trotzdem ist einiges passiert, deshalb nehmen wir uns gerade Zeit, das für uns zu ordnen." Ob sie das gemeinsam oder getrennt voneinander tun, verrät die Reality-TV-Darstellerin nicht. Raffaela lässt aber durchsickern: "Die Ausstrahlung war anstrengend und wir freuen uns gerade, wieder wir selbst sein zu können."

Auch wenn sie sich offiziell noch zu nichts äußern, heizte Raffaela selbst auf TikTok die Spekulationen um ein Liebescomeback an. Dort teilte sie ein gemeinsames Video mit Jeremy und schrieb dazu: "Wenn ihr offiziell wieder zusammen raus dürft, euch aber trotzdem niemand zusammen sehen will." In der Kommentarspalte deutet sie zudem an, dass sie sich auch körperlich wieder nähergekommen seien.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela im Juni 2025

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Kandidat bei "Temptation Island"