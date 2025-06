Freundin ausgespannt: Ist Temptation-Jeremy böse auf Marvin?

Bei Temptation Island ging Jeremys Beziehung zu seiner Freundin Raffaela in die Brüche. Auf der Insel der Versuchung bandelte Raffa mit dem Verführer Marvin an. Auch vor einem Sextalk mit dem Stripper und einer leidenschaftlichen Knutscherei am Pool machte sie nicht halt, weswegen ihr gekränkter Partner die Beziehung schließlich für beendet erklärte. Im "Aftershow"-Podcast treffen Jeremy und Marvin nun aufeinander. Beide stellen klar, dass es trotz der Grenzüberschreitungen zwischen ihnen kein böses Blut gibt. Jeremy betont: "Von meiner Seite aus ist alles entspannt. Marvin hat mir nichts getan."

Jeremy stellt klar, was in der Villa vorgefallen ist, sei nicht Marvins Schuld. Auch Marvin erklärt, er sei nur seiner Rolle als Verführer nachgekommen. Dass nach Drehschluss nichts mehr zwischen ihm und Raffaela gelaufen ist, hat er bereits im Interview mit Calvin Kleinen (33) auf dem YouTube-Kanal von "Temptation Island" verraten. "Ich hab die Grenzen bestimmt. Und in meinem Kopf war sie immer noch eine vergebene Frau. Ich mochte sie auch, [...] aber aus Schutz zu ihr und zu ihm wollte ich nicht weitergehen", erklärte er dort.

Jeremy und Raffaela waren seit April 2020 ein Paar, kennen sich jedoch bereits, seitdem sie Teenager waren. Die beiden wollten bei "Temptation Island" Schwung in ihre Beziehung bringen und herausfinden, ob eine offene Beziehung eine Option für sie sein könnte. Jedoch fiel die Grafikdesignerin seit Folge eins mit Grenzüberschreitungen auf. Nachdem es am Pool zwischen Raffa und Marvin zu einem Kuss gekommen war, zog Jeremy schließlich die Reißleine.

RTL, RTL Collage: "Temptation Island"-Kandidaten Raffaela und Jeremy, Marvin Manson

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy im Mai 2025

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller