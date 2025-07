Wie steht es aktuell um Temptation-Jeremy und Raffaela?

Jeremy und Raffaela haben in der diesjährigen Temptation Island-Staffel für viel Drama gesorgt. Nach Fehltritten und Seitensprüngen trennten sie sich offiziell beim letzten Lagerfeuer. Beim Wiedersehen wirkte es dann jedoch so, als würde vor allem Raffaela um die Beziehung kämpfen wollen. Wie steht es nun um den Beziehungsstatus des einstigen Paares? Im Podcast "Blitzlichtgewitter" spricht Jeremy Klartext. "Ich bin Single", macht er deutlich.

Trotz der Trennung ist das Verhältnis der beiden ehemaligen Partner offenbar nicht angespannt. Jeremy beschreibt den Kontakt zwischen ihnen als entspannt und erklärt: "Wir sind cool miteinander so. Alles entspannt [...] Man sieht sich ab und zu mal." Jeremy wohnt inzwischen in Berlin, während Raffaela in Stuttgart lebt. Ein mögliches Liebes-Comeback steht aktuell jedoch nicht zur Debatte. Jeremy will sich vorerst auf sich selbst konzentrieren: "Ich mache gerade mein Ding. Ich gucke gerade nach mir."

"Temptation Island"-Zuschauer erinnern sich wahrscheinlich noch gut an die dramatischen Szenen des finalen Lagerfeuers. Raffaela wurde mit den zahlreichen Bildern, die von ihr während der Staffel geliefert wurden, konfrontiert und zeigte sich sichtlich emotional. "Es tut mir mega leid, was ich gemacht habe. Ich habe ein riesiges schlechtes Gewissen und ich schäme mich dafür, was ich gemacht habe", gab sie zu. Doch Jeremy hatte bereits abgeschlossen: "Wir werden hiernach getrennte Wege gehen. [...] Du kannst ein paar von deinen Sachen holen und dann verpisst du dich aus meiner Wohnung und was du danach machst, ist mir scheißegal."

Anzeige Anzeige

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela im Juni 2025