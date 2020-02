The Faint trauert um einen ehemaligen Musikerkollegen! Jacob Thiele war 1998 als Keyboarder zu der Indie-Rock-Band gestoßen und bis vor vier Jahren fester Bestandteil der vierköpfigen Gruppe. In dieser Zeit hat er an allen Alben mitgewirkt. Nach einer musikalischen Schaffenspause hatte er sich dann allerdings zurückgezogen. Doch jetzt machen äußerst traurige Nachrichten die Runde: Jacob ist mit 40 Jahren gestorben.

Wie die Zeitung Omaha World-Herald gerade bekannt gab, wurde der Musiker am vergangenen Donnerstag leblos von einem Freund in einem Haus in Omaha aufgefunden. Zu den Umständen seines Todes ist nichts Näheres bekannt. Seine ehemalige Band äußerte sich bereits auf Instagram zu dem Verlust: "Wir sind erschüttert, unseren lieben Freund Jacob Thiele verloren zu haben. Er war freundlich, abenteuerlustig, unbeschwert, und es war immer lustig mit ihm", schreiben sie in dem Netz-Beitrag. Sie seien unglaublich dankbar, dass sie so viel Zeit mit ihm verbringen konnten und wissen auch: "The Faint hätte ohne ihn niemals so geklungen."

Auch das Plattenlabel Saddle Creek, das die sechs Alben von The Faint herausgebracht hat, hinterließ einen Trauer-Post: "Sein Einfluss auf Omaha und unsere großartige Musikgemeinschaft wird für immer zu spüren sein." Er sei ein unglaublicher Künstler und Mensch gewesen.

