Die Tanzschuhe sind poliert, das Parkett ist gebohnert – bald geht Let's Dance in eine neue Runde! 14 Promis stürmen in diesem Jahr in der beliebten Tanzshow die Bühne und kämpfen um den heiß begehrten Titel "Dancing Star 2020". Im vergangenen Jahr mauserte sich Underdog Pascal Hens (39) zum absoluten Favoriten und schlussendlich auch zum glorreichen Gewinner. Ob es ihm Ilka Bessin (48) in dieser Staffel gleichtun wird?

Die Komikerin ist eigentlich vor allem für ihre Kunstfigur bekannt: Als Cindy aus Marzahn füllte sie in ganz Deutschland die Hallen und schaffte es damit sogar zu einer eigenen TV-Show. Mittlerweile hat Ilka ihrem stets in Pink gekleideten Alter Ego abgeschworen, arbeitet aber immer noch vor der Kamera. Nun hat die 48-Jährige ein neues berufliches Ziel vor Augen: Sie möchte es auf das Siegertreppchen von "Let's Dance" schaffen!

Mit Promiflash plauderte Ilka vorab schon über ihre Teilnahme: "Also noch bin ich ganz ruhig. Aber ich glaube, vor der Live-Show, da wird es richtig abgehen. Übelkeit, Durchfall, das komplette Programm." Doch obwohl sie das Image der Ulknudel hat, nimmt sie den Wettbewerb sehr ernst. "Ich bin auch fleißig und habe einen gewissen Ehrgeiz und hoffe, damit punkten zu können", erklärte die Berlinerin.

P.Hoffmann/WENN.com Ilka Bessin

Getty Images Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn, November 2015

Getty Images Ilka Bessin, TV-Persönlichkeit

