Tanzen statt Trödeln! In weniger als einer Woche ist es so weit: Let's Dance geht in die 13. Runde. Im vergangenen Jahr konnte sich Profi-Handballer Pascal Hens (39) trotz Underdog-Status am Ende die begehrte Trophäe ertanzen. Einer, der ebenfalls von so einer Wandlung und natürlich dem Sieg träumt, ist Moderator und Trödel-Experte Sükrü Pehlivan (47). Ob er mit seinem Charme auch im Tanzsaal überzeugen kann?

Sükrü ist ein deutscher Moderator mit türkischen Wurzeln und hatte seinen ersten TV-Auftritt bereits 2005 in der Sendung "Jäger der vergessenen Schätze – Bin ich reich?". Einer breiteren Masse wurde er dann 2009 durch die Doku-Soap "Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller" bekannt. Mittlerweile hat der 47-Jährige sogar eine eigene Show: Er führt seit 2018 durch das Format "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal". Seinem Job möchte Sükrü auch während der "Let's Dance"-Zeit und dem intensiven Training treu bleiben, wie er gegenüber Promiflash verriet: "Ich drehe morgens bis abends 'Die Superhändler' und nach Feierabend habe ich nur noch zwei bis drei Stunden Zeit zu trainieren, weil ich sonst keine andere Möglichkeit habe."

Vorerfahrungen bringt der gebürtige Türke nämlich keine mit: "Klar habe ich mal in der Disco auf der Piste getanzt, aber Paartanz habe ich noch nie gemacht", verriet er weiter. Wie er zugab, hatte er bestimmte Befürchtungen: "Weil ich mich das nicht getraut habe, ich bin ein großer Kerl und dachte immer, dass ich meiner Tanzpartnerin aus Versehen auf die Füße trete oder – noch schlimmer – bei irgendeiner Drehung auf sie falle und sie einfach Matsche ist!"

Instagram / goldbuben Sükrü Pehlivan im Januar 2020

