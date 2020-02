Große Trauer um Esther Scott: Die US-amerikanische Schauspielerin ist überraschend im Alter von 66 Jahren verstorben. Nach einer kleinen Rolle in "Der Nachtfalke" gelang ihr 1991 mit "Boyz n the Hood – Jungs im Viertel" der Durchbruch. Seitdem wirkte Esther in zahlreichen Filmen mit, unter anderem auch in Austin Powers in Goldständer und Transformers. Nun verstarb die vielseitige Darstellerin an einem Herzinfarkt.

Diese traurige Nachricht teilte ein Familienmitglied TMZ mit: "Esther erlitt am vergangenen Dienstag in ihrem Haus in Santa Monica offenbar einen Herzinfarkt und wurde später bewusstlos aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht." Die Hart of Dixie-Darstellerin sei noch einige Tage in der Klinik gewesen, ehe sie am vergangenen Freitag verstorben sei. In ihren letzten Minuten war Esther jedoch nicht allein. Ihre Familie und Angehörigen wichen der Künstlerin bis zuletzt nicht von der Seite.

Insgesamt war Esther in rund 73 Filmen und Shows zu sehen. Ihr letzter Streifen "The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit" kam 2016 in die Kinos.

Actionpress/ Deadline/REX/Shutterstock Esther Scott beim Sundance Film Festival 2016

JIM RUYMEN/UPI/Newscom/The Mega Agency Esther Scott bei der "The Birth of a Nation"-Premiere

Actionpress/Collection Christophel Esther Scott in "The Birth of a Nation – Aufstand zur Freiheit"



