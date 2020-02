Die Film- und Fernsehwelt hat einen großen Star verloren! Seit den Sechzigern war Ja'net Dubois nicht mehr aus der Branche wegzudenken: Über fünf Jahrzehnte lang spielte die US-Amerikanerin nicht nur in erfolgreichen Serien wie "Good Times" mit – die Sängerin komponierte sogar den Song für die Sitcom "Die Jeffersons" und war zudem in Filmen wie "3 Engel für Charlie" zu sehen. Umso tragischer, dass Ja'nets letzte Rolle 2016 in "She's Got a Plan" ihre letzte bleiben wird – die Schauspielerin ist gestorben!

Die bedauerlichen Neuigkeiten berichtete nun TMZ. So soll die 74-Jährige am Dienstag, dem 18. Februar, leblos aufgefunden worden sein – von wem, ist bisher unklar. Ihre Familie habe dem Portal allerdings zugetragen, dass sie völlig unerwartet über Nacht in ihrem Zuhause in Glendale, Kalifornien verstorben sei. Die Verstorbene hinterlässt ihre drei Kinder.

Über die Hintergründe des plötzlichen Todes sind aktuell keine näheren Informationen bekannt. Ja'net soll keinerlei Beschwerden gehabt haben und vor ein paar Wochen sogar noch ein Fan-Event besucht haben!

Getty Images Ja'net Dubois, Schauspielerin

Getty Images Ja'net Dubois 2007 in Hollywood

Getty Images Ja'net Dubois, 2003



