Was hat Rowan Baxter nur zu dieser Tat veranlasst? Der Rugby-Spieler spielte während seiner aktiven Karriere unter anderem bei den New Zealand Warriors, beendete seine Karriere vor einigen Jahren jedoch. Seitdem genoss er sein Familienleben – zumindest augenscheinlich. Umso unglaublicher ist nun diese Nachricht: Rowan zündete sich selbst, seine Frau Hannah und seine drei Kinder Laianah, Aaliyah und Trey im Wagen an – alle fünf starben.

Wie mehrere australische Medien, darunter ABC News Australia, berichteten, soll Rowan am Mittwoch an einer Tankstelle in Auckland einen Benzinkanister gefüllt und anschließend das Auto mit seiner Frau und seinen Kindern damit überflutet und angezündet haben. Die Familie habe sich auf dem Schulweg befunden, hieß es weiter. Rowans Kinder im Alter von drei, vier und sechs Jahren starben in den Flammen. Seine Frau konnte zunächst noch aus dem Auto gerettet werden, verstarb jedoch wenig später im Krankenhaus.

Der 42-Jährige selbst kam nicht durch den Brand ums Leben, sondern wollte offenbar auf Nummer sicher gehen. Er nahm sich mit einem Messer das Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen saß Rowans Frau am Steuer, er selbst auf dem Beifahrersitz. Die Eltern sollen sich vor Kurzem getrennt haben. Weitere Hintergründe sind aktuell nicht bekannt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Rowan Baxter, Rugby-Spieler

Facebook / Rowan Baxter Rowan Baxter mit seinen Kindern

Getty Images Kelvin Wright, Anthony Swann und Rowan Baxter bei einem Rugby-Spiel



