Katie Price' Mama packt bittere Wahrheit über Ex Peter aus

Amy Price, die unheilbar kranke Mutter von Katie Price (47), hat in einem Interview und in ihrem Buch "The Last Word" offene Worte zu den schwierigen Umständen innerhalb ihrer Familie gefunden. Seit ihrer Lungenfibrose-Diagnose im Jahr 2017 hat Amy versucht, ihre verbleibende Zeit in Frieden zu genießen. Doch die Auseinandersetzungen zwischen Katie und ihrem Ex-Mann Peter Andre (52) stehen diesem Wunsch im Weg. Der jahrelange Konflikt ist mit der eigenen Reality-TV-Show ihrer Tochter Princess (18) erneut hochgekocht. "Mein größter Wunsch für meine Enkelkinder ist es, dass sie ihren eigenen Weg finden", äußerte Amy besorgt über die zunehmende Beteiligung von Peters Management in Princess' Karrierepläne.

Neben den Sorgen um die Zukunft von Princess scheut Amy nicht davor zurück, harte Worte über die früheren Partner ihrer Tochter Katie zu verlieren – allen voran Peter Andre. Sie wirft ihm vor, Katie in der Vergangenheit für seinen eigenen Erfolg genutzt zu haben und sich nach außen hin fälschlicherweise als "Mr. Nice Guy" zu präsentieren. Mit Blick auf seine Beziehung zu ihrer Tochter schilderte Amy: "Seine Liebe schien mir mehr geschäftsorientiert zu sein, während Katie ihm wirklich verfallen war."

Auch die Zusammenarbeit zwischen Peters Management und ihren Enkelkindern Princess und Junior (20) sieht Amy kritisch. "Manchmal frage ich mich, ob es für sie nicht besser wäre, sich nach einer neuen Betreuung umzusehen, die ihnen eine neue Perspektive für ihre Karriere bieten kann", äußerte sie nachdenklich. Amy selbst lebt fernab des ganzen Trubels an der englischen Südküste, wo sie regelmäßig von Katie besucht wird. Mit Blick auf ihre begrenzte Zeit hofft Amy weiterhin, dass die Familie ihren Frieden findet und Harmonie einkehrt.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Amy Price, Mutter von Katie Price

Anzeige Anzeige

Getty Images Princess Andre, Peter Andre und Junior Andre im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit