Nach einem lustigen Social-Media-Beitrag ist klar: Die Moderatorin Julia Krüger ist zum ersten Mal schwanger! Die 29-Jährige führte in den vergangenen Jahren bereits durch mehrere Formate wie das Nachrichtenmagazin "Noiz" auf Joiz Germany. Außerdem moderierte sie 2017 die Show It Takes 2 an der Seite von Daniel Hartwich (41). Auch privat könnte es nicht besser für die gebürtige Dingelstädterin laufen: Im September 2018 heiratete sie ihren langjährigen Partner und erwartet nun ein Kind!

"Endlich Kindergeld", schrieb Julia zu einem Schwarzweiß-Bild auf Instagram, auf dem sie stolz ihren Babybauch präsentiert. Dank der dazugehörigen Hashtags ist auch klar, in welchem Monat sich die Brünette befindet: Sie ist im sechsten Monat schwanger! Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommt, hat sie nicht verraten.

Zahlreiche Kolleginnen feierten die werdende Mama für ihre witzige Schwangerschaftsverkündung: "Haha – beste Überschrift", meinte zum Beispiel Larissa Riess und Sandra Kuhn (38) hinterließ ein lachendes Emoji unter den Kommentaren.

Revierfoto / ActionPress Julia Krüger, November 2018

Jens Krick / Future Image / ActionPress Julia Krüger bei der Aufzeichnung der KiKA Show "Checkpoint"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Julia Krüger, Moderatorin

