Lisa und Lena (16) müssen diesen Auftritt nicht allein bewältigen! Am 30. November stellen sich die Social-Media-Stars einer völlig neuen Herausforderung: Die Zwillinge werden erstmals als Moderatorinnen auf der Bühne stehen. Für diese Feuertaufe haben sie sich gleich ein waschechtes Fernsehspektakel ausgesucht – die Teenager werden durch die Musikshow THE DOME führen. Das Duo muss diese Aufgabe aber nicht alleine meistern: Ihnen werden erfahrene TV-Größen zur Seite stehen!

Der zuständige Sender RTL II verkündete nun in einer Pressemitteilung, dass sich die Zuschauer von THE DOME auf ein ganzes Moderationsteam freuen können. Demnach werden Lisa und Lena gemeinsam mit Giovanni Zarrella auf der Bühne stehen. Dem 40-Jährigen ist das Musikevent durchaus vertraut. Mit seiner ehemaligen Band Bro'Sis performte er selbst schon einmal im Rahmen des Formats. Auch hinter den Kulissen werden gleich zwei TV-Ladys das Publikum entertainen: Während Julia Krüger (27) im Backstagestudio mit Talkrunden und Challenges auf die Promis wartet, wird Meike Gehring als Fanreporterin in der Oberhausener König-Pilsener-Arena unterwegs sein.

Mit THE DOME kehrt nach sechs Jahren Pause ein echtes Erfolgsformat zurück! Am 25. Januar 1997 flimmerte das Musikspektakel zum ersten Mal über die Bildschirme. Anschließend versammelten sich nationale und internationale Künstler 64-mal auf der Bühne des XXL-Konzerts. Auch die diesjährige Show wird im Fernsehen zu sehen sein. Einen Tag nach der Aufzeichnung – am 1. Dezember – kann das Publikum von 18:15 bis 20:15 Uhr mit den Performances der Künstler mitfiebern.

