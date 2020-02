Die Welt der Daily Soaps trauert um eine ihrer Heldinnen: Lee Phillip Bell. Die Erfolgsproduzentin war der kreative Kopf hinter einigen der beliebtesten und langjährigsten Formaten aller Zeiten. Darunter auch Seifenopern wie "Reich und schön" oder "Schatten der Leidenschaft". Neben dieser Arbeit war sie außerdem 33 Jahre lang die Gastgeberin ihrer eigenen Talkshow. Die Legende verstarb nun im Alter von 91 Jahren.

Lee verstarb am 25. Februar unter natürlichen Umständen in ihrem Zuhause in Los Angeles, das bestätigt Radar Online. "Unsere Mutter war eine liebende und fürsorgliche Ehefrau, Mama und Oma", schreibt die Familie der Verstorbenen in einem Statement. "Sie war gütig und freundlich und bereicherte das Leben aller, die sie kannten. Wir werden sie schrecklich vermissen", heißt es weiter.

Die Soap-Ikone wurde von ihren Söhnen William und Bradley sowie ihrer Tochter Lauralee Bell Martin überlebt. Das Multitalent hinterlässt zudem ein beeindruckendes Vermächtnis. Denn ihr geistiges Produkt "Reich und Schön" flackert nun beinahe schon 50 Jahre über die Bildschirme.

Getty Images Der Cast von "Bold and the Beautiful" beim 23. Jubiläum in L.A. im März 2010

Getty Images Maria Arena Bell und Lee Phillip Bell bei dem "The Young and the Restless"-Jubiläum in L.A. 2011

Getty Images Lee Phillip Bell bei einer Cocktail-Party in Beverly Hills im August 2015



