Große Trauer um Claudette Nevins! In ihrer über 50-jährigen Karriere war die US-amerikanische Schauspielerin in zahlreichen Theateraufführungen und in über 100 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Einem größeren TV-Publikum wurde sie dank ihrer Rollen in den Serien Melrose Place und Beverly Hills, 90210 bekannt. Ihre Fans müssen nun aber Abschied nehmen: Vor wenigen Tagen ist die "Der Feind in meinem Bett"-Darstellerin im Alter von 82 Jahren verstorben.

Wie Claudettes Familie am Montag in einem öffentlichen Statement mitteilte, sei sie am 20. Februar in ihrem Haus in Los Angeles aus dem Leben geschieden. "Sie hat nie aufgehört zu lernen und zu denken", heißt es in dem Nachruf. "Sie verschlang Bücher, liebte Theater, Filme, Kunstausstellungen und nahm alles mit, was das Leben zu bieten hatte." Die Todesursache wurde nicht erwähnt.

Claudette spielte in mehreren Inszenierungen am Broadway mit, unter anderem in "Plaza Suite" und "Wait Until Dark". Sie war zweimal verheiratet und behielt den Nachnamen ihres ersten Ehemanns. Mit ihrem zweiten bekam sie zwei Töchter.

Getty Images Der Cast von "Melrose Place", 1998

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Beverly Hills, 90210" im Jahr 1996

United Archives GmbH Claudette Nevins 1977



