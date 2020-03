Mikaela Spielberg (24) hatte kürzlich für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Am vergangenen Wochenende war die Tochter des berühmten Regisseurs Steven Spielberg (73) in den frühen Morgenstunden verhaftet worden. Der Grund soll nach ersten Angaben häusliche Gewalt gewesen sein. Nach einer Kaution war sie noch am Nachmittag wieder freigelassen worden. Nun tauchte ein Foto der 24-Jährigen auf, das kurz nach ihrer Verhaftung bei der Polizei entstanden war!

Der Mugshot zeigt eine verheulte Mikaela. Ihre Wimperntusche ist aufgrund ihrer Tränen verschmiert und sie schaut unglücklich in die Kamera. TMZ gab zudem neue Einzelheiten zu den Geschehnissen bekannt: So soll der Promi-Spross nach Polizei-Angaben in einen Streit mit seinem Freund geraten sein, weil er etwas "Unanständiges" gesagt hatte. Im Laufe der Auseinandersetzung hatte Mikaela Gegenstände nach ihm geschleudert und ihn dabei an der Hand verletzt.

Ihr Freund soll nach dem Vorfall keine rechtlichen Schritte gegen Mikaela einleiten wollen, jedoch gebe es aufseiten der Behörden eine strafrechtliche Verfolgung. Welche Strafe sie erwarten könnte, ist allerdings bisher nicht bekannt.

ActionPress/FOTOS INTERNATIONAL Steven Spielberg mit Tochter Mikaela Spielberg

Instagram / mikaelaspielbergofficial Mikaela Spielberg im Feburar 2020

Instagram / mikaelaspielbergofficial Mikaela Spielberg

