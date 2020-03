Große Verwirrung um Mikaela Spielberg (24)! Die Tochter von Hollywood-Regisseur Steven Spielberg (73) sorgt seit einigen Tagen für heftige Negativschlagzeilen. Denn nach einem Streit mit ihrem Verlobten Chuck Pankow wurde Mikaela wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Sie kam zwar nach wenigen Stunden wieder auf Kaution frei, für die Pornodarstellerin ist ihre Festnahme aber trotzdem ein großer Schock: Mikaela fühlt sich sogar betrogen!

Chuck selbst hatte von Anfang an beteuert, dass es sich bei der ganzen Sache um ein Missverständnis handelt. Jetzt meldete sich auch die 24-Jährige zu Wort und erklärte gegenüber The Sun: "Ich bin am Boden zerstört und ich habe das Gefühl, dass ich betrogen wurde, weil ich um medizinische Hilfe gebeten hatte." Was genau zwischen Mikaela und Chuck passiert war, ist noch nicht bekannt. Laut einem Insider soll es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen sein, nachdem der 47-Jährige einen fiesen Kommentar gemacht hat. Als die Polizei später bei dem Paar eintraf, habe diese ein geschwollenes Handgelenk und eine frische, blutende Wunde an Chucks Hand bemerkt und Mikaela daraufhin festgenommen.

Mikaela beteuert allerdings ihre Unschuld und spricht ebenfalls von einem großen Missverständnis. Am 9. März wird sich die 24-Jährige dennoch wegen der Gewaltanschuldigungen vor Gericht verantworten müssen.

Splash / SplashNews.com Mugshot von Mikaela Spielberg

Instagram / peacemakerdarts Mikaela Spielberg mit ihrem Verlobten Chuck Pankow

ActionPress/FOTOS INTERNATIONAL Steven Spielberg mit Tochter Mikaela Spielberg



