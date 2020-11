Mikaela Spielberg (24) hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Bisher sorgte die Tochter des Regisseurs Steven Spielberg (73), was ihr Liebesleben anbelangt, eher für Negativschlagzeilen: Im März wurde die Pornodarstellerin nach einem Streit mit ihrem Verlobten Chuck Pankow (50) wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Nach zwölf Stunden im Gefängnis und gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 1.000 US-Dollar wurde Mikaela dann aber wieder auf freien Fuß gelassen. Die Beziehung mit Chuck ging kurze Zeit später allerdings in die Brüche. Doch Mikaela ist schon wieder neu verliebt!

Im Interview mit Bild erklärte die 24-Jährige: "Um ehrlich zu sein, der Mensch, der mir am nächsten steht, ist meine Fernbeziehung." Wie ihr neuer Lover heißt, wo er herkommt und was er macht, wollte die Nashvillerin aber nicht verraten – nur das Alter ließ sie sich entlocken: "Er ist nur 34 Jahre alt, das ist das erste Mal, dass ich etwas mit einem ungefähr Gleichaltrigen habe."

Darüber hinaus sprach Mikaela in dem Interview auch über ihre Familienverhältnisse und erzählte, wie ihre Eltern mit ihrer Karriere als Pornodarstellerin umgehen. Sie seien von ihrer Berufswahl zunächst zwar überrascht, aber nicht enttäuscht gewesen. "Ich bin durch meine Arbeit ein besserer Mensch geworden, das spüren meine Eltern", fasste sie zusammen.

Anzeige

Instagram / peacemakerdarts Mikaela Spielberg und Chuck Pankow

Anzeige

ActionPress Mikaela Spielberg, Tochter von Steven Spielberg

Anzeige

ActionPress/FOTOS INTERNATIONAL Steven Spielberg mit Tochter Mikaela Spielberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de