Dieser Profi hat sich in die Herzen der Fans getanzt! Seit wenigen Wochen stellen sich wieder tanzwütige Promis dem Experiment Let's Dance. Unter anderem Wendler-Freundin Laura Müller (19), Alles was zählt-Star Tijan Njie (28) und DSDS-Sieger Luca Hänni (25) zeigen auf dem Tanzparkett, was sie können. Dazu brauchen sie natürlich die Unterstützung der Profitänzer – für viele Zuschauer ohnehin die heimlichen Stars der Show. Vor allem Erich Klann (32) ist bei den "Let's Dance"-Fans beliebt!

Laut einer Promiflash-Umfrage ist der 32-Jährige für 1.646 von insgesamt 6.550 Lesern (Stand: 5. März, 15:20 Uhr) der Lieblings-Profitänzer. 25,1 Prozent der Fans schauen dem Mann von Oana Nechiti (32) also am liebsten bei Cha-Cha-Cha, Tango und Co. zu. Platz zwei ergatterte Massimo Sinató (39) mit immerhin noch 1.158 Stimmen. Am drittbeliebtesten ist Kathrin Menzinger (31). Für Tijans Tanzpartnerin stimmten 821 Leser ab.

"Let's Dance"-Neuzugang Alona Uehlin (30) überzeugte mit 33 Stimmen mit Abstand am wenigsten Fans von sich. Profitänzer Andrzej Cibis (32) hat sie mit 35 Votes nur knapp überholt. Auch Renata Lusin (32), Regina Luca (31) und Nikita Kuzmin (22) müssen sich im Favoriten-Voting mit den hinteren Plätzen begnügen.

Hier nochmal alle Umfrageergebnisse im Überblick:

Platz 1: Erich Klann mit 1.646 Stimmen

Platz 2: Massimo Sinató mit 1.158 Stimmen

Platz 3: Kathrin Menzinger mit 821 Stimmen

Platz 4: Christina Luft (30) mit 743 Stimmen

Platz 5: Christian Polanc (41) mit 554 Stimmen

Platz 6: Isabel Edvardsson (37) mit 446 Stimmen

Platz 7: Robert Beitsch (28) mit 407 Stimmen

Platz 8: Valentin Lusin (33) mit 196 Stimmen

Platz 9: Marta Arndt (30) mit 163 Stimmen

Platz 10: Nikita Kuzmin mit 117 Stimmen

Platz 11: Regina Luca mit 116 Stimmen

Platz 12: Renata Lusin mit 115 Stimmen

Platz 13: Andrzej Cibis mit 35 Stimmen

Platz 14: Alona Uehlin mit 33 Stimmen

Getty Images Erich Klann, Tänzer

Getty Images Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie, "Let's Dance"-Tanzpaar 2020



