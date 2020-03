Nächste Runde im Tanz-Battle! Am Freitag müssen die verbliebenen 13 Kandidaten bei Let's Dance wieder zeigen, was sie auf der Tanzfläche drauf haben. In der letzten Woche mussten Ex-Fußballerin Steffi Jones (47) und ihr Tanzpartner Robert Beitsch (28) die Koffer packen. Sie konnten weder die Jury noch die Zuschauer für sich begeistern. Ganz anders sah das zum Beispiel bei Zirkusstar Lili Paul-Roncalli (21) aus. Sie bekam für ihren Tango sogar Standing Ovations. Aber wer kann die Fans wohl in dieser Woche überzeugen?

Der einzige Star, der in Show eins überhaupt nicht zittern musste, war Alles was zählt-Darsteller Tijan Njie (28). Er konnte sich bei der Kennenlern-Show ein goldenes Ticket sichern und war deswegen in der vergangenen Woche safe. Das sieht ab jetzt aber anders aus: In der neuen Folge muss auch der Schauspieler auf genug Zuschaueranrufe hoffen. Aber auch DSDS-Star Luca Hänni (25), "Holland's next Topmodel"-Siegerin Loiza Lamers (25), Musiker John Kelly (52), "Die Superhändler"-Moderator Sükrü Pehlivan (47) und Komikerin Ilka Bessin (48) konnten sich über Punkte freuen.

Sabrina Setlur (46), Ailton (46) und Martin Klempnow (46) konnten punktetechnisch hingegen absolut nicht glänzen. Sie schafften es nur ganz knapp in die nächste Runde. Wer ist in dieser Woche euer Favorit? Stimmt ab!

Getty Images Robert Beitsch und Steffi Jones nach der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Getty Images Kathrin Menzinger und Tijan Njie, "Let's Dance"-Tanzpaar 2020



