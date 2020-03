Wurde Till Adam bei Kim Schmidt schwach? Seit vergangener Woche läuft die zweite Staffel Temptation Island im TV. In der Flirtshow wird unter anderem die Beziehung des Ex-Love Island-Teilnehmers und seiner Freundin Hanna Annika getestet. Ein Teaser zur zweiten Folge erweckte stark den Anschein, dass Till es mit der Treue jedoch nicht allzu ernst nimmt: Er küsste die Single-Lady Kim nicht nur, sondern schien sich auch mit ihr unter der Bettdecke zu vergnügen! Doch hatten die beiden wirklich Sex?

Am Dienstag folgt endlich die Auflösung der scheinbar eindeutigen Szene: Tatsächlich kuschelten sich Till und Kim nach einer wilden Party gemeinsam ins Bett. Zu einem Techtelmechtel kam es dann aber doch nicht, denn dem Tattoo-Fan wurde wohl ziemlich übel bei der Schmuseeinheit: Nachdem er fluchtartig ins Badezimmer gerannt war, waren nur noch Würgegeräusche zu hören! "Ja, also irgendjemand hat in mein Waschbecken gespuckt. Ich werde auch noch herausfinden, wer das war", erklärte er belustigt in einem Einzelinterview.

Dass Till sich übergeben musste, war für Kim wohl ein echter Stimmungskiller: Sie verließ gleich darauf das Zimmer und erklärte später: "Das war schon ziemlich komisch. Da hat sich ja leider nichts mehr draus ergeben außer, dass ich ja dann direkt wieder gegangen bin."

