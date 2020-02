Eine neue Runde von Temptation Island steht in den Startlöchern! Am 18. Februar beginnt die zweite Staffel des Flirtformats auf RTL. Vier Paare werden mithilfe williger Single-Frauen und -Männer auf die Probe gestellt. Doch bleiben sich die Turteltauben wirklich treu? Eine erste Sneak Peek der Sendung zeigt bereits intime Details: Einer der vergebenen Männer scheint seine Freundin tatsächlich zu betrügen und mit einer anderen Frau zu schlafen!

Auf TV NOW haben die Fans der Show schon jetzt Zugang zu den ersten 30 Minuten von Episode eins. Gleich zu Beginn ist Till Adam, seinerseits an Hanna Annika vergeben, in mehreren Sequenzen zu sehen, wie er mächtig am Flirten ist. In einer Szene liegt der ehemalige Love Island-Teilnehmer im Bett, Single-Lady Kim beugt sich in Unterwäsche über ihn, küsst ihn und im nächsten Moment sind verdächtige Bewegungen unter der Bettdecke zu erkennen! Hat der Kieler wirklich Sex mit ihr?

Das erste Mal wäre es zumindest nicht: Till hat selbst zugegeben, seine Partnerin schon einmal betrogen zu haben! Hanna Annika hatte ihm damals jedoch verziehen. Ob der Muskelmann diesen Fehler bei "Temptation Island" wiederholt?

Love Island, RTL II Till Adam, "Love Island"-Kandidat 2018

TVNow Kim Schmidt bei "Temptation Island" 2020

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island"-Kandidaten Till und Hanna

