Nach knapp fünf Jahren ist die Ehe von Simon Licht (53) in die Brüche gegangen – ein schwer zu verkraftender Rückschlag im Leben des Schauspielers! Im August 2015 hatten er und seine Noch-Ehefrau Theresa den Schritt vor den Traualtar gewagt, kurz darauf rundete ihre Tochter Milla das Familienglück ab. Bereits vor einem Jahr hat sich das Paar getrennt und inzwischen die Scheidung eingereicht. Simon stürzte in ein emotionales Loch, aus dem er sich dank professioneller Hilfe befreit hat.

"Mit dieser Trennung ist ein großer Schmerz verbunden, der mich zutiefst erschüttert hat", erzählt der "Dr. Klein"-Darsteller im Interview mit Bunte. "Sich einzugestehen, dass man gescheitert ist, hat richtig weh getan. Für mich ist ein Lebenstraum geplatzt." Um diesen Tiefpunkt zu verkraften, habe er sich einen Coach gesucht. Er halte ihm immer wieder einen Spiegel vor, um sein Verhalten und die gesamte Situation zu reflektieren. "Das kann ich in Krisensituationen nur empfehlen", beteuert Simon.

An seiner Liebe zu Töchterchen Milla ändere das Beziehungsende allerdings nichts – im Gegenteil: "Dass das möglich war, verdanke ich vor allem Theresa. Milla ist für mich ein Lebenselixier, das Wichtigste auf der Welt und wir haben sie zusammen unbeschadet durch diese Trennung geleitet." Simon sehe sein Kind regelmäßig und sei in Bezug auf Verabredungen mit seiner Ex "total zuverlässig".

Anzeige

Instagram / simon.licht Simon Licht mit seiner Tochter Milla

Anzeige

Gajanin,Goran Simon Licht mit seiner Ex Theresa im Oktober 2015

Anzeige

Instagram / simon.licht Simon Licht mit Tochter Milla im Juli 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de