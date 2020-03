Ist Xherdan eine fiese Raubkatze oder doch eher ein handzahmer Schmusekater? Derzeit krempelt das Haustier aus der Schweiz die Social-Media-Welt gehörig um: Durch sein faltiges Gesicht wirkt der sechsjährige felllose Kater so, als sei er permanent tierisch sauer – die eisblauen, großen Augen tragen außerdem zum Grusel-Faktor bei! Rund 27.000 Fans konnte Xherdan mit seinem grimmigen Äußeren trotzdem schon für sich gewinnen: Sein Frauchen Sandra Filippi behauptet zudem, dass er außerdem gar nicht so böse sei!

Ganz im Gegenteil – ihr Kätzchen sei sogar durch und durch gutmütig! "Xherdan ist eine sehr aktive Katze, die in allen Tonlagen viel erzählt. Wenn er hungrig ist, wenn er spielt oder wenn er kuschelt und einschläft, hat er einen Charakter wie ein Kind und ist eigentlich sehr liebenswert", verriet die 47-Jährige über ihren vermeintlichen Grummel im Interview mit The Sun. Die zahlreichen Falten habe Xherdan laut seiner Besitzerin seit seiner Geburt und die spielten auch eine große Rolle, als sich die beiden kennengelernt hatten: "Es war Liebe auf den ersten Blick: Seine pinke Haut, die so weich wie ein Pfirsich ist, seine türkisen Augen – ich war gleich verliebt!"

Von seiner liebenswerten Art könne der sieben Kilo schwere Vierbeiner auch ängstliche Fremde schnell überzeugen. Aber so eine Sphynx-Katze sei eine Menge Arbeit, die Sandra gern auf sich nehme: "Ich reinige regelmäßig seine Augen, Ohren und Pfoten und schneide seine Krallen. Sphynx-Katzen nehmen viel Zeit in Anspruch, weil sie immer dort sein wollen, wo ihr Mensch ist." Ob die 2019 leider verstorbene Grumpy Cat in Xherdan nun endgültig einen würdigen Nachfolger gefunden hat?

Instagram / xherdanthenakedcat Xherdan im November 2018

Instagram / xherdanthenakedcat Xherdan, Sphynx-Katze

Getty Images Grumpy Cat im März 2015



