Das ganze Netz trauert um Grumpy Cat. Das wohl mürrischste Tier der Welt wurde zu einer der bekanntesten Katzen auf diesem Planeten. Dank ihres schlecht gelaunten Gesichtsausdrucks und der Hilfe von Besitzerin Tabatha Bundesen entwickelte sich die Samtpfote zu einem wahren Internetphänomen und sorgte für zahlreiche Schmunzler und Likes bei ihren Fans. Am 14. Mai ist die beliebte Katze verstorben!

Auf Instagram teilten ihre Besitzer mit, dass sie Katze nun tot sei. Dem Statement zufolge sei der tierische Star an Komplikationen einer Harnwegsinfektion gestorben. "Grumpy Cat ist am Morgen des 14. Mai friedlich in den Armen ihrer Mommy Tabatha eingeschlafen", schrieben die Angehörigen in ihrem Beitrag. Der Social Media-Star habe Millionen Menschen in aller Welt zum Lachen gebracht – selbst in schweren Zeiten. "Ihr Geist wird in ihren Fans weiterleben", fassten die Trauernden zusammen.

Die Snowshoe hatte zum Zeitpunkt ihres Todes ganze 2,4 Millionen Follower. Schon wenige Minuten nach der Todesmeldung sprachen zahlreiche trauernde Fans den Angehörigen in den Kommentaren ihr Beileid aus und betrauerten öffentlich das Ableben ihrer Lieblingskatze. Der Vierbeiner war seit 2013 eine eingetragene Marke, verkaufte damit allerhand Merchandise und erzielte einen Millionen-Gewinn.

Larry French/Getty Images for Getty Images for Madame Tussauds Grumpy Cat bei einem Meet and Greet in Washington

Instagram / realgrumpycat Grumpy Cat, Webstar

Steve Jennings/Getty Images for Civic Entertainment Group Grumpy Cat in San Francisco



