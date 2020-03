Diese Mutter wurde nun Opfer der Hamsterkäufe! Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Krise haben zahlreiche Menschen offenbar nicht nur Angst, an der Lungenkrankheit Covid-19 zu erkranken, sondern auch davor, dass ihnen die Vorräte ausgehen könnten. Deshalb kaufen viele Menschen die Supermärkte leer. Neben Toilettenpapier und Nudeln scheinen dabei auch Windeln ziemlich beliebt zu sein: Das zeigte eine verzweifelte Mutter nun in einem rührenden Clip!

Die 36-jährige Lauren Whitney teilte nun ein Video auf TikTok, das sie bei einem Einkauf im Walmart zeigt. Darin filmt sie die leer gefegten Regale in der Babyabteilung und fragt unter Tränen: "An all die verrückten Menschen, die alle Windeln aufkaufen: Wie soll ich mein Kind wickeln, wenn ich es mir nicht leisten kann, 20 Packungen auf einmal zu kaufen, so wie ihr es tut?"

Das emotionale Video berührte offenbar viele Menschen. Es bekam nicht nur über fünf Millionen Klicks, sondern wurde auch zahlreich kommentiert: "Die Sache ist, die Leute denken in dieser Zeit nicht mehr an andere. Besonders nicht an Menschen, die auf ihr Geld achten müssen", schrieb ein User. Ein anderer zeigte viel Mitgefühl mit Lauren: "Mir tut es so leid, dass du so etwas durchmachen musst."

