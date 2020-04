Große Trauer um eine Jazz-Legende! Bucky Pizzarelli war in der Szene seit den 50er-Jahren nicht mehr wegzudenken. Er war jahrelang Teil des "The Tonight Show"-Orchesters und arbeitete im Laufe seiner Karriere mit Musikern wie Benny Goodman, Joe Mooney und Gene Harris zusammen. Seine Gitarren- und Banjoklänge sind in zahlreichen Jazz-Hits zu hören. Nun ist Bucky im Alter von 94 Jahren kurz nach seiner Covid-19-Diagnose gestorben.

Diese traurige Nachricht teilte sein Sohn John Pizzarelli auf Instagram mit. "Mein Vater war ein Mentor für so viele Gitarristen, egal ob für Profis oder Amateure. Immer mit Ratschlägen, immer ermutigend, immer im Einklang und immer bereit für einen Aufnahmetermin. Er war ein wundervoller Dad", schwärmte John, der sich ebenfalls als Jazz-Künstler einen Namen in der Szene gemacht hat. In seinem langen Post hob er Karriere-Höhepunkte von Bucky hervor, unter anderem seine bedeutende Arbeit für die Sender NBC und ABC.

Auch die Fans des Vollblutmusikers erinnerten sich in den Kommentaren an ihre ganz persönlichen Lieblingsmomente von Bucky zurück. Neben seiner Frau Ruth und seinem Sohn John hinterlässt er noch drei weitere Kinder: Martin, Anne und Mary, sowie seine vier Enkelkinder.

Instagram / vaneps7 John und Bucky Pizzarelli, Januar 2020

Getty Images Bucky und John Pizzarelli

Getty Images Jazz-Star Bucky Pizzarelli



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de