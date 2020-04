Carmela Raber ist in großer Trauer! Bekanntheit erlangte die US-Amerikanerin durch ihr Mitwirken an der Reality-TV-Serie "Return To Amish", wo sie an der Seite ihres heutigen Ehemannes Jeremiah Raber zu sehen ist. 2016 gaben sich die TV-Stars in dem Format sogar das Jawort. Doch nun haben sie einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Carmelas Mutter ist verstorben – vermutlich hatte sie sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert...

Auf ihrem Instagram-Account schrieb die Brünette: "Meine Mutter ist am 29. März gestorben. Der Schmerz ist unerträglich, mein Herz und mein Magen brennen so sehr." In dem Post teilte sie anschließend ihren Frust darüber mit, dass ihre Mutter trotz Symptome nicht auf Covid-19 getestet worden sei – obwohl sie darum gebettelt habe. "Der Grund dafür ist, dass es nicht genügend Tests gibt", fuhr Carmela fort. Lediglich Menschen mit Vorerkrankungen würden getestet werden. Am Ende sei ihre Mama allein im Krankenhaus verstorben.

Bereits Mitte März brachten Carmela und ihr Mann ihren Unmut über den nicht vorhandenen Test in einem YouTube-Video zum Ausdruck. Auch Jeremiah nahm nun öffentlich Abschied von seinem Familienmitglied – zu einem Foto von Carmela und ihrer Mutter schrieb das TV-Gesicht auf Instagram: "Ruhe in Frieden, meine Schwiegermutter. Sie verstarb am 29. März."

Facebook / carmelaraberreturntoamish Carmela Raber

Instagram / jeremiah_raber Carmela und Jeremiah Raber

Facebook / carmelaraberreturntoamish "Return To Amish"-Star Carmela Raber



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de