Die Sportwelt trauert um Baseball-Legende Al Kaline. Bereits in jungen Jahren entdeckte der Sportler seine Leidenschaft zum Baseball. Direkt nach seinem Schulabschluss wurde der US-Amerikaner von den Detroit Tigers rekrutiert und startete seine Karriere. Von 1953 bis 1974 stand "Mr. Tiger" auf dem Feld des Erfolgsteams. 1980 wurde der Baseballer sogar für seine Leistungen geehrt und in die Hall-of-Fame aufgenommen. Jetzt gibt es erschütternde Neuigkeiten: Die MLB-Legende ist verstorben.

Wie die Detroit Free Press berichtete, wurde Al Kaline am vergangenen Montag tot in seinem Haus in Bloomfield Hills im US-Bundesstaat Michigan aufgefunden. Er verstarb im Alter von 85 Jahren. Kurz darauf äußerte sich auch sein ehemaliges Baseballteam mit einem Statement auf ihrer Internetseite zum Tod: "Das Hall-of-Fame-Mitglied ist seit 67 Jahren eine Säule unserer Organisation. Unsere Gedanken sind jetzt und für immer bei Mr. Kalines Frau Louise und der Familie."

Auch Tigers-Chef und Vorsitzender Christopher Ilitch nahm in einer Erklärung Abschied von einem seiner langjährigen Vereinsmitglieder: "Baseball hat heute einen Titanen verloren!" Al Kaline zählte mit seiner sanften Seele und der Leidenschaft für den Baseball zu einem der angesehensten Spieler der Geschichte.

Getty Images Al Kaline im Juli 2016

Getty Images Al Kaline im Juli 2018

Getty Images Al Kaline im September 1999



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de