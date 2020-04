Sie gehen wohl schon länger getrennte Wege! George Ezras (26) Liebesleben dürfte für einige Fans ein kleines Mysterium sein. Der "Shotgun"-Interpret soll seit 2017 mit der britischen Sängerin Florrie Arnold (31) durchs Leben gehen. Allerdings hatte das Paar seine Liebelei im vergangenen Jahr überhaupt erst öffentlich gemacht. Nun soll schon wieder alles aus und vorbei sein: George und Florrie sollen nach drei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen!

Dies berichtet jetzt eine Quelle gegenüber The Sun. "Sie haben sich vor einigen Monaten getrennt, aber es war einvernehmlich und sie sind immer noch gut aufeinander zu sprechen", gibt der Insider preis. Die 31-Jährige soll mittlerweile schon aus der gemeinsamen Wohnung in London ausgezogen sein. Doch wie geht es George damit?

"Es ist aktuell keine einfache Zeit, vor allem mit all dem Drumherum, was in der Welt so los ist", erzählt der Informant weiter. Doch der 26-Jährige versuche, positiv zu denken und daraus das Beste zu machen. Wusstet ihr, dass George in einer langjährigen Beziehung war? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images George Ezra bei den Brit Awards 2019

Anzeige

Getty Images Florrie Arnold, Sängerin

Anzeige

Getty Images George Ezra, Musiker



