Große Trauer bei allen Musikliebhabern! Der multitalentierte Produzent Hal Willner ist vor allem durch seine genre-übergreifenden Tributalben- und konzerte berühmt geworden. Einem breiteren Fernsehpublikum dürfte er aber besonders durch seine langjährige musikalische Arbeit bei der amerikanischen Sketch-Show Saturday Night Live bekannt sein. Jetzt gibt es allerdings traurige Nachrichten von dem Grammy-Gewinner: Im Alter von 64 Jahren ist das Musikgenie an Corona gestorben.

Variety zufolge soll die Todesursache Komplikationen bei der Behandlung seiner COVID-19-Infektion gewesen sein. Hal bestätigte seine Diagnose selbst auf seinem Twitter-Account Ende März. "Im Bett auf der Upper West Side", titelte er zu einem beigefügten Bild einer Karte von New York City. Die Stadt bildet das Epizentrum der Corona-Ausbrüche in den USA. Scherzhaft schrieb er weiter: "Ich wollte schon immer eine Nummer eins haben, aber nicht diese."

Am meisten wird er wahrscheinlich für sein Meisterwerk "Stay Awake" von 1988 in Erinnerung bleiben. Dieses Album ist eine Ode an die Musik von alten Disney-Klassikern. Die unterschiedlichsten Künstler wie Ringo Starr (79), Harry Nilsson und Sun Ra interpretierten dafür klassische Songs aus der goldenen Disney-Ära neu.

Getty Images Hal Willner probt für ein Festival in Dublin im Oktober 2006

Getty Images Hal Willner auf einem Event im L.A. im April 2015

Getty Images Kim Cattrall und Hal Willner bei den American Masters in NYC im September 2014



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de