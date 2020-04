Große Trauer um Chynna Rogers. Bereits im Alter von 14 Jahren wurde die Rapperin als Model entdeckt und lief sogar schon für die Fashion Week in New York. Nur ein Jahr später startete sie ihre musikalische Karriere und wurde in das Kollektiv um Erfolgsrapper A$AP Rocky (31) aufgenommen. 2013 veröffentlichte die Musikerin ihre erste Single "Selfie". Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten um die dunkelhäutige Schönheit: Chynna ist im Alter von 25 Jahren gestorben.

"Ich kann leider bestätigen, dass Chynna verstorben ist", teilte ihr Manager John Miller am vergangenen Mittwoch gegenüber The Wrap mit. Weitere Details zur Todesursache der jungen Künstlerin verriet er jedoch nicht. "Chynna wurde sehr geliebt und wird schmerzlich vermisst", erklärte der Agent weiter. In der Vergangenheit hatte die 25-Jährige öfter mit Drogenproblemen zu kämpfen.

Erst im vergangenen Januar hatte Chynna ihr neues Album "In case I die first" veröffentlicht. Das Werk wurde von einigen Experten der Musikbranche gelobt. Zum Zeitpunkt ihres Todes soll sich die in Philadelphia geborene Rapperin im New Yorker Bezirk Brooklyn aufgehalten und gelebt haben.

Instagram / chizzyano Chynna Rogers im November 2019

Instagram / chizzyano Chynna Rogers im März 2020

Instagram / chizzyano Chynna Rogers im März 2020



