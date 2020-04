Warum starb Chynna Rogers im Alter von gerade einmal 25 Jahren? Am vergangenen Mittwoch verkündete der Manager der aufstrebenden Rapperin, John Miller, die traurige Nachricht, dass sie überraschend verstorben ist. Nähere Erkenntnisse zu den Umständen ihres Todes gab es zunächst aber nicht. Inzwischen liegen jedoch neue Informationen vor: Jetzt konnte die Ursache geklärt werden, warum Chynna so früh ums Leben kam.

Wie ein Vertreter des Gesundheitsministeriums ihrer Heimat Philadelphia The Wrap mitteilte, starb die 25-Jährige an einer versehentlichen Drogenüberdosis. Sie hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen. Ob sie dagegen vorgegangen ist und eine Therapie gemacht hat, ist bisher aber nicht bekannt.

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie mit namhaften Künstlern wie A$AP zusammen. Zahlreiche Musiker-Kollegen trauern nun um Chynna. Unter anderem schrieb die Sängerin Kehlani (24) auf Twitter: "Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nicht, wie. Ich liebe dich so sehr. Mein Herz ist offiziell vereist."

Chynna Rogers im März 2020 in Philadelphia

Chynna Rogers im Juli 2019

Chynna Rogers im September 2019



