Auch das schwedische Königshaus hält sich an die empfohlenen Ausgehbeschränkungen – selbst an Ostern. Für gewöhnlich verbringen König Carl Gustaf (73) und Königin Silvia von Schweden (76) die Feiertage zusammen mit ihrer Familie. Doch in diesem Jahr ist durch die Gesundheitskrise alles anders: Selbst die Royals müssen auf Videodienste wie Facetime, Skype und Co. setzen, um ihre Liebsten sehen zu können.

Wie eine königliche Videokonferenz aussieht, zeigen die Mitglieder der Familie höchstpersönlich auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen. So teilen Prinz Carl Philip (40) und seine Frau Prinzessin Sofia (35) beispielsweise ein Foto, das sie samt ihrer Kids Prinz Alexander (3) und Prinz Gabriel (2) zeigt. Gebannt blickt das Quartett aufs Tablet und sitzt dabei ganz leger gekleidet gemeinsam im Garten. Ähnlich locker geht es bei Kronprinzessin Victoria (42) und ihrem Mann Prinz Daniel (46) zu: Auch sie haben sich für ihre familiäre Netz-Zusammenkunft an die frische Luft gesetzt – ihre Kinder Prinzessin Estelle (8) sowie Prinz Oscar (4) sind natürlich mit von der Partie.

Prinzessin Madeleine (37) und ihr Schatz Christopher O'Neill (45) bleiben beim Telefonieren via Kamera offenbar lieber drinnen. Ihren drei Sprösslinge, Prinzessin Leonore (6), Prinz Nicolas (4) und Prinzessin Adrienne (2) scheint das jedoch nichts auszumachen – fröhlich und munter strahlen die drei in die Kamera des iPad. Auch das Königspaar zieht für den Video-Call das Innere des Palastes vor. Breit lächelnd winken Ihre Majestäten ihren sieben Enkeln zu und freuen sich, ihre Liebsten bei bester Gesundheit zu sehen. Und auch, wenn das Osterfest etwas anders ist als sonst: Die Schweden-Royals machen mit diesem digitalen Feiertagstreffen jedenfalls das Beste aus der diesjährigen Ausnahmesituation.

JONAS EKSTROMER/AFP/Getty Images Schwedische Königsfamilie zur Taufe von Prinzessin Adrienne

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia mit ihren Kindern an Ostern 2020

Instagram / kungahuset Die Videokonferenz der schwedischen Royals an Ostern 2020



