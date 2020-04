Brian Dennehy ist tot. Fünf Jahrzehnte stand er als Schauspieler sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera. In den 70er Jahren begann der gebürtige Amerikaner seine Karriere mit kleinen TV-Rollen. Doch seinen Durchbruch erlangte er 1982 als "Sheriff Teasle" in dem "Rambo"-Film "First Blood" neben Schauspieler Sylvester Stallone (73). Wie bekannt wurde, ist Brian nun im Alter von 81 Jahren gestorben.

TMZ berichtet nun, dass dies in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Connecticut passierte. Laut Polizei-Quellen werde es allerdings keine Autopsie des Schauspielers geben. Brian ist unter natürlichen Umständen verstorben, heißt es. Er hinterlässt seine Frau Jennifer Arnott und insgesamt fünf Kinder.

In den 80er und 90er Jahren spielte er in Filmen wie "Romeo + Juliet" neben Leonardo DiCaprio (45) oder "Tommy Boy" neben Dan Aykroyd (67) mit. Auch bis zum Schluss arbeitete der Familienvater gerne in der Schauspielbranche. So war er noch vor Kurzem in der Serie "Black List" zu sehen. Für seine Rolle in dem TV-Film "Death of a Salesman" erhielt er 2001 sogar einen Golden Globe.

Getty Images Schauspieler Brian Dennehy im April 2017 in New York

Getty Images Schauspieler Brian Dennehy im September 2012 in New York

Getty Images Brian Dennehy als Schauspieler auf der Bühne für das Stück "My Fair Lady" im März 2007



