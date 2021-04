Brian Dennehys (✝81) Todestag hat sich zum ersten Mal gejährt. Am 15. April 2020 machte die traurige Nachricht vom Tod des Schauspielers, der mit Filmen wie "Rambo" und "Sheriff Teasle" große Erfolge feierte, die Runde. Brian starb im Alter von 81 Jahren eines natürlichen Todes und hinterließ fünf Kinder. Anlässlich seines ersten Todestages erinnerte sich seine Tochter Elizabeth nun an den Moment zurück, als sie von dem Tod ihres Vaters erfuhr.

Elizabeth arbeitet nicht nur als Schauspielerin, sondern ist auch als auch Schauspiellehrerin tätig. Von Brians Tod erfuhr sie während einer Trainingsstunde. "Heute vor einem Jahr habe ich meine Zoom-Klasse stummgeschaltet, bin in den Flur getreten und habe mich mit einem ans Ohr gehaltenen Telefon von ihm in einem Krankenhaus am anderen Ende des Landes verabschiedet", erinnerte die ehemalige Charmed-Darstellerin sich auf Twitter zurück.

Aufgrund der Gesundheitslage habe sie damals nicht zu ihrem Vater fliegen können, um sich persönlich zu verabschieden. "Ich werde ihn jeden Tag vermissen", beendete die 60-Jährige ihren Beitrag. Zu diesen Worten veröffentlichte sie außerdem ein altes Foto des zweifachen Tony-Award-Gewinners auf einem Segelboot.

Getty Images Schauspieler Brian Dennehy im September 2012 in New York

John Barrett/PHOTOlink/ MediaPunch Schauspieler Brian Dennehy

Getty Images Brian Dennehy im April 2019 in New York

