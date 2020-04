Traurige Nachrichten um einen ehemaligen Politiker! Norbert Blüm ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das CDU-Mitglied war von 1982 bis 1998 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung und blieb bis zum Jahr 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags. In den vergangenen Jahren ist es eher still um den ehemaligen Minister geworden. Vor einigen Wochen machte er dann wegen gesundheitlicher Probleme Schlagzeilen.

Am Freitag gab Blüms Sohn gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt, dass sein Vater verstorben sei. Weitere Angaben hat die Familie bisher noch nicht gemacht. Die Todesursache ist zurzeit also noch unklar. Seine letzten Stunden verbrachte der gebürtige Rüsselsheimer offenbar in Bonn. Er hinterlässt einen Sohn, zwei Töchter und seine Frau Marita.

Zuletzt hatte Blüm mit seiner Gesundheit zu kämpfen gehabt. Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass beide Arme und Beine infolge einer Blutvergiftung, die er sich 2019 zugezogen hatte, gelähmt gewesen seien. In den letzten Monaten seines Lebens war Blüm auf einen Rollstuhl angewiesen.

Getty Images Norbert Blüm mit seiner Frau Marita

Getty Images Norbert Blüm beim Medienpreis der Kindernothilfe, 2014

Getty Images Norbert Blüm mit seiner Frau Marita



