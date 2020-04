Großer Ärger für Maitland Ward! Die US-amerikanische Schauspielerin, die als junge Frau unter anderem durch die Disney-Show "Das Leben und ich" bekannt wurde, sorgte im vergangenen Jahr für pikante Schlagzeilen: Nach über 20 Jahren in der "normalen" Filmbranche stieg die Kalifornierin auf Porno-Streifen um – und machte mit den Sexfilmen mächtig Geld. Doch nun gibt es Stress in der Erotik-Industrie: Maitland wird von einigen ihrer Porno-Kollegen verklagt!

Wie TMZ berichtet, sollen eine Darstellerin und ein Kameramann die 43-Jährige beschuldigen, sie um knapp 270.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 250.000 Euro, gebracht zu haben. Die beiden Kläger behaupten, 2017 eine Zusammenarbeit mit Maitland gestartet zu haben. Die ehemalige Disney-Bekanntheit habe in dieser Zeit eine romantische Beziehung mit der Darstellerin begonnen – dies habe dazu geführt, dass das Arbeitsverhältnis in die Brüche gegangen sei. Zuvor habe das Trio jedoch einen saftigen Deal vereinbart, wonach die jetzigen Ankläger einen dicken Gehalts-Scheck bekommen hätten. Wie die beiden nun behaupten, sei dieses Geld aber nie bei ihnen angekommen – stattdessen hätten Maitland und ihr Anwalt die Einnahmen für sich behalten, die eigentlich geteilt werden sollten. Die Schauspielerin und der Videograf fordern nun jeweils 170.000 und 90.000 Dollar, plus weitere Ausgleichszahlungen.

Maitland selbst äußerte sich bereits zu den Vorwürfen: "Die Tatsache, dass diese langjährigen Freunde nach so vielen Monaten zusammengekommen sind, um mich zu verklagen, ist völlig verleumderisch und unmoralisch!" Das TV-Gesicht erklärte weiter, es habe keine Verträge oder Vereinbarungen gegeben und die Geschichte sei frei erfunden: "Das ist ein schlechter Scherz, aber auch eine Warnung an alle Porno-Stars, vorsichtig zu sein, mit wem man sich einlässt!"

Instagram / maitlandward Maitland Ward, ehemalige Disney-Schauspielerin

Getty Images Maitland Ward, Pornodarstellerin

Getty Images Maitland Ward, Erotik-Darstellerin



