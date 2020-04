Germany's next Topmodel-Kandidatin Larissa ist geschockt! Sie kämpft momentan in Heidi Klums (46) Castingshow um den Titel und war in den vergangenen Wochen gleich mehrfach in Streitereien mit ihren Konkurrentinnen verwickelt. Besonders ihr Zoff mit Jacky sorgte im Netz zuletzt für viel Furore – aber nicht nur das: Die Beauty offenbarte nun das erschreckende Ausmaß der Online-Anfeindungen: Sie bekommt jetzt sogar Morddrohungen.

In ihrer Instagram-Story richtete Larissa klare Worte an ihre Hater: "Also Leute, jetzt mal im Ernst. Viele von euch nehmen die Show viel zu ernst." Es seien Sachen passiert, aber sie hätte sich längst mit den Mädels vertragen. Deshalb sollten sich alle mal wieder entspannen. "Morddrohungen rauszuschicken ist unter aller Sau und wird nicht geduldet. Diese werden auch polizeilich verfolgt", stellte die 19-Jährige klar.

Nicht nur Larissa ist von den Hass-Nachrichten betroffen, sondern auch einige ihrer treuen Follower, die sie auf Social Media verteidigten. "Mir vorzuwerfen, zu lästern, aber das größte Cybermobbing zu betreiben, Drohungen rauszuschicken... Was ist bei euch falsch gelaufen?", schimpfte sie.

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann im Februar 2020

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa, Kandidatin bei GNTM 2020



