"Germany’s Next Influencer": GNTM-Challenge belustigt Fans

Die Zuschauer sind nicht überzeugt! In der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel müssen sich die Kandidaten einer besonderen Challenge stellen: Sie sollen in nur vier Stunden für jeden ein 15-sekündiges Reel drehen. Da ist Stress vorprogrammiert, denn einige kommen mit der kurzen Zeit kaum zurecht. Am Ende präsentieren aber alle ein fertiges Video und müssen abstimmen, welches am besten ist – die Fans zu Hause finden daran allerdings kaum Gefallen. "Armin war am unangenehmsten, mehr nicht", wettert einer auf X.

Andere Zuschauer verstehen das Konzept hinter der Aufgabe nicht. "Jetzt sind wir wirklich bei 'Germany’s Next Influencer'... Es wird von Folge zu Folge immer schlimmer" und "Fühlt sich an wie eine Klassensprecherwahl", sind zwei weitere Stimmen im Netz. Letztendlich ist aber Frieder Sell der Gewinner der Aufgabe und darf sich über einen Shopping-Gutschein freuen. Das fertige Reel können die GNTM-Fans nun auf Instagram anschauen.

In der Folge gab es aber nicht nur die Reel-Challenge zu verfolgen. Neben dem Initmissimi-Casting, das Grace gewann, mussten sich die Wackel-Kandidaten aus der vergangenen Woche beim Elimination-Walk beweisen. Yusupha, Felix, Nuri und Jana flogen daraufhin raus. Am Ende der Folge gab es dann noch den großen Walk mit allen, wonach Dominik und Lilli ihre Koffer packen mussten.

ProSieben/Sven Doornkaat Armin bei "Germany's Next Topmodel"

ProSieben / Sven Doornkaat Winnie Harlow und Heidi Klum bei bei "Germany's Next Supermodel"

