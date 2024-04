So denkt Ex-GNTM-Teilnehmer Dominik über seinen Rauswurf

Dominik Gruber bekam in der aktuellen Folge Germany's Next Topmodel kein Foto und schied somit aus dem Wettbewerb aus. Kann er Heidis Entscheidung nachvollziehen? "Früher oder später muss ja immer mal wieder einer gehen", erzählt er im Promiflash-Interview und ergänzt: "Ich wäre noch gerne weiter gekommen, aber es ist, wie es ist. Ich kann es auch nicht mehr ändern". Alles in allem sei er "trotzdem happy", wie alles gelaufen ist. An sich trauere er der Zeit nicht mehr hinterher und verrät, dass er vor allem seinem besten Freund Armin Rausch die Daumen drücke.

Auch die Fans sind fassungslos und verfassen unter dem Beitrag, der den Rauswurf zeigt, aufmunternde Zeilen: "Ohne Worte, nicht zu fassen. So eine Fehlentscheidung mit Dominik", schreibt ein Fan. "Eure Freundschaft ist so schön, es war immer ein Highlight für mich zu sehen, wie ihr euch unterstützt! Ich hoffe, wir dürfen auch nach GNTM noch mehr von euch gemeinsam sehen! Dominik, du bist so ein tolles Model – du hättest ganz weit kommen müssen!", äußert sich ein weiterer Follower und ein anderer ergänzt: "Absolut unverständlich und ungerecht. Du bist unglaublich schön, Potenzial ist da."

Dominik bestritt den Modelwettbewerb gemeinsam mit seinem besten Freund Armin. Gemeinsam meisterten sie Runde um Runde. In der zehnten Folge war für den 27-Jährigen jedoch Schluss. "Jetzt bricht nicht nur meine weibliche Bezugsperson weg, sondern auch noch mein bester Freund", äußerte sich Armin kurz nach der Verkündung von Dominiks Rauswurf. Er scheint sichtlich mitgenommen von der Erkenntnis, dass er nur den Wettbewerb ohne seine Bezugsperson bestreiten muss.

Instagram / bommelg Dominic Gruber

Instagram / bommelg Dominic Gruber

